Odśwież swój kolor po zimie!

Zima to czas kiedy nasza czupryna częściej chowana jest pod czapką, a co za tym idzie włosy bardziej się przetłuszczają i częściej je myjemy. Wiąże się to z tym, że kolor włosów po farbowaniu szybciej traci swoją intensywność. Jeżeli chcesz dłużej cieszyć się kolorem, jak po wyjściu z salonu, lub po prostu wzmocnić jego intensywność koniecznie wypróbuj jeden z odżywczych kremów z pigmentami Il Salone Milano.

Marka oferuje krem w trzech kolorach Vanilla Blonde, Chocolate Brunette i nowość! Cherry Red. Każdy z nich nie tylko odświeży kolor, ale także dogłębnie odżywi włosy. Wszystko to dzięki zawartości czystych pigmentów oraz mleczka i wosku pszczelego, które silnie nawilżają i regenerują włosy.

Przygotuj się na wiosnę wybierając swój wariant kolorystyczny!

VANILLA BLONDE, odżywczy krem z pigmentami do włosów blond to innowacyjny produkt będący połączeniem regenerującego balsamu z delikatną koloryzacją. Dzięki zawartości pigmentów, krem delikatnie podkreśla odcień włosów. Produkt świetnie sprawdza się zarówno w przypadku włosów naturalnych, jak i farbowanych czy też z pasemkami.

CENA: 39,99 zł/ 150 ml



CHOCOLATE BRUNETTE, odżywczy krem z pigmentami do ciemnych włosów łączy w sobie delikatną koloryzację z dogłębną pielęgnacją. Pigmenty zawarte w kremie sprawiają, że kolor włosów staje się bardziej intensywny i odświeżony. Krem jest idealny zarówno do włosów farbowanych, w celu wzmocnienia koloru, jak i do włosów naturalnych by wzbogacić je o nowe odcienie.

CENA: 39,99 zł/ 150 ml



CHERRY RED, odżywczy krem z pigmentami do rudych włosów łączy w sobie delikatną koloryzację z dogłębną pielęgnacją. Pigmenty zawarte w kremie sprawiają, że kolor włosów staje się bardziej intensywny i odświeżony. Produkt świetnie sprawdza się zarówno w przypadku włosów naturalnych, jak i farbowanych czy też z pasemkami.

CENA: 39,99 zł/ 150 ml



Produkty Il Salone Milano dostępne są w drogeriach Rossmann, Hebe i Super Pharm

więcej informacji:

www.ilsalonemilano.com/pl